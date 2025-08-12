Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Biemenhorster Weg; Tatzeit: zwischen 11.08.2025, 14.00 Uhr und 12.08.2025, 09.45 Uhr; Ein Auto aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter am Biemenhorster Weg in Bocholt. Der gelbe Mercedes Benz stand zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag auf einem Parkplatz eines Einfamilienhauses, als sich die Unbekannten an ihm zu schaffen machten. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher das Fahrzeug. Angaben zur möglichen Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

