POL-PPRP: Fahren unter Kokaineinfluss
Ludwigshafen-Friesenheim (ots)
Am Freitag, 08.08.2025, gegen 11:00 Uhr, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rohrlachstraße diverse Auffälligkeiten bei dem 47-Jährigen Fahrer des kontrollierten PKW festgestellt. Dieser räumte letztlich den kürzlich zurückliegenden Konsum von Kokain ein. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
