Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuche am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (07.08.2025) erhielten Seniorinnen und Senioren aus Ludwigshafen wieder betrügerische Anrufe, bei denen sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte ausgaben, von Einbrüchen in der Nachbarschaft der Angerufenen berichteten und sich nach Wertgegenständen erkundigten.

In sechs Fällen erstatteten die Betroffenen am Donnerstag Strafanzeige. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Unter der Telefonnummer 0621 963 - 21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
