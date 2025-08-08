PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (06.08.2025), 21 Uhr, und Donnerstag (07.08.2025), 10 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Oskar-Vongerichten-Straße abgestellten, weißen Opel Grandland, auf und entwendeten eine Sporttasche und Schuhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

