Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Bus und Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (07.08.2025), gegen 16:15 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer den Vorrang eines Linienbusses beim Auffahren auf die Zollhofstraße (nahe Rheinuferstraße). Der Linienbus wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen, als ein zuvor parkendes Auto auf die Zollhofstraße auffuhr, ohne den Bus zu beachten. Daher musste der Bus stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde ein Fahrgast leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer fuhr vom Unfallort weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell