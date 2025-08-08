POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (07.08.2025), gegen 3 Uhr, brachen zwei maskierte Personen in Praxisräumlichkeiten in der Erich-Reimann-Straße ein. Als die Alarmanlage in dem Objekt ertönte, flüchteten die Täter ohne etwas zu entwenden. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnte einer der Täter, ein 45-Jähriger, in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch versteckt angetroffen und vorläufig ...

mehr