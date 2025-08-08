POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-Jährigen
Speyer (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 28.07.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6085452
Der am 26.07.2025 als vermisst gemeldete 11-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
