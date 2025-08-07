Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (07.08.2025), gegen 3 Uhr, brachen zwei maskierte Personen in Praxisräumlichkeiten in der Erich-Reimann-Straße ein. Als die Alarmanlage in dem Objekt ertönte, flüchteten die Täter ohne etwas zu entwenden. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnte einer der Täter, ein 45-Jähriger, in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch versteckt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt und sein mitgeführtes Mobiltelefon beschlagnahmt wurde. Angaben zu seinem Mittäter machte er nicht.

Anhand von Kameraaufnahmen ist zu erkennen, dass dieser ein Langarmshirt ohne Kapuze, lange Hosen mit reflektierenden Streifen, Turnschuhe, Handschuhe und einen Gegenstand zur Vermummung, vermutlich eine Sturmhaube, trug.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den weiteren Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell