Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025), zwischen 7 und 14 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Viehtriftstraße (Höhe K25) ein und entwendeten einen Tresor und Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

