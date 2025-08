Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (05.08.2025, gegen 9:40 Uhr), kollidierten eine 35-jährige Autofahrerin und ein bislang unbekannter Fahrer auf der Friedrich-Profit-Straße. Der unbekannte Fahrer bog rechts von der Bauernwiesenstraße in die Friedrich-Profit-Straße ein und missachtete dabei den Vorrang der aus der Luitpoldstraße kommenden 35-Jährigen. Der Unbekannte stieg kurz aus und fuhr dann in unbekannte Richtung weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Auto der 35-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Der Mann wird als circa 50 - 60 Jahre alt,1,75 Meter groß, hellhäutig, normale Statur und mit weißem langem Haar beschrieben. Er trug ein cremefarbenes T-Shirt. Er fuhr vermutlich einen roten oder orangefarbenen Dacia Logan. Durch den Unfall wurde ein Scheinwerfer des flüchtigen Autos beschädigt.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell