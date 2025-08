Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Zigarettenautomatensprengung gestört - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

In der Nacht auf Dienstag (05.08.2025, gegen 3:30 Uhr) nahmen Zeugen eine Sprengung eines Zigarettenautomaten im Schänzeldamm wahr. Die zwei männlichen Täter flüchteten vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten in Richtung Saarlandstraße/Adlerdamm mit einem Roller. Auf dem Jacob-von-Lavale-Platz sprang einer der Täter vom Roller ab und flüchtete weiter zu Fuß. Der zweite Täter fuhr weiter in Richtung Hauptbahnhof Ludwigshafen, wo er am Haupteingang stürzte und schließlich gestellt werden konnte. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und noch am gleichen Tag (05.08.2025) dem Haftrichter vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) erließ dieser Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zum weiteren Täter, dauern weiter an. Bestandteil der Ermittlungen ist auch, ob die Tatverdächtigen für andere Fälle von Zigarettenautomatensprengungen verantwortlich sind.

Haben Sie die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell