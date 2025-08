POL-PPRP: Radfahrerin bei Unfall leichtverletzt

Speyer (ots) - Am Sonntagmorgen (03.08.2025, 7 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Iggelheimer Straße/Erster Richtweg ein. Nachdem der Versuch einen Tresor zu öffnen scheiterte, entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

