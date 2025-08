Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (04.08.2025, 12:15 Uhr - 12:35 Uhr) klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke bei einer Frau in der Adolf-Diesterweg-Straße. Unter dem Vorwand, das Wasser in der Wohnung überprüfen zu müssen, beauftragte er die Frau mit einer Hilfsarbeit im Badezimmer. Nachdem der Mann die angeblich erforderliche Arbeit beendet und die Wohnung verlassen hatte, stellte die Bewohnerin fest, dass ihr Schmuck und Bargeld gestohlen wurden.

Die Polizeiwache Oggersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Der vermeintliche Arbeiter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 30-40 Jahre alt, Kappe, blaues Hemd mit Namensschild, dunkle Haare. Beim Weggehen sei der Gesuchte in Begleitung einer weiteren Person gewesen, welche nicht beschrieben werden kann.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Trickdiebe an der Haustür haben das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Die oftmals schauspielerisch begabten Kriminellen versuchen, sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, in dem sie z. B. um ein Glas Wasser, etwas zum Schreiben oder die Toilettennutzung bitten, sich als vermeintliche Paketboten oder Handwerker ausgeben, die auf einen angeblichen Wasserrohrbruch hinweisen, der schnell behoben werden müsse. Die Polizei gibt folgende Präventionstipps und -hinweise, um sich vor Trickbetrügern zu schützen: - Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Weitere wertvolle Tipps gibt's unter www.polizei-beratung.de.

