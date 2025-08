POL-PPRP: Achtung Betrug - E-Mails von angeblicher Polizei

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (04.08.205, zwischen 12:30 und 16 Uhr), entwendeten Unbekannte eine Handtasche aus einem Auto in der Ludwig-Reichling-Straße (nahe Einmündung Christian-Weiß-Straße). Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um an die schwarze Handtasche zu gelangen. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

