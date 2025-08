Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - LKW beschädigt Dach

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (04.08.2025, gegen 10 Uhr), befuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer die Uthmannstraße in Richtung Königsstraße, als er während dem Abbiegen mit seinem Auflieger am Dach eines Hauses hängen blieb und dies beschädigte. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.500 Euro.

