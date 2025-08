POL-PPRP: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rülzheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. - 03.08.2025) gerieten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht auf der Kerwe in Rülzheim in Streit. Nachdem der Streit zunächst ...

mehr