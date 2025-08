POL-PPRP: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (02.08.2025, gegen 18:30 Uhr) und Sonntag (03.08.2025, gegen 9 Uhr), kam es auf dem Hauptfriedhof in der Frankenthaler Straße zu einem Diebstahl einer bronzefarbene Rosendarstellung von einem Grab. Der Schaden beläuft sich auf circa 320 Euro. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

