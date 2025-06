Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen im morgentlichen Berufsverkehr auf der A48

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:48 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung des Autobahndreieck Dernbach etwa auf Höhe der Anschlussstelle Koblenz-Nord zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten PKW und einer Sattelzugmaschine. Nach derzeitigem Stand konnte der Unfall wie folgt rekonstruiert werden: Im dichten Berufsverkehr kam es auf dem rechten Fahrstreifen der Ausfahrt zunächst zu einem Auffahrunfall. Im stockenden Verkehr fuhr ein PKW der vor ihm befindlichen, abbremsenden Fahrzeugschlange auf und schob so drei PKW aufeinander. Eins der Fahrzeuge wurde durch den Auffahrunfall nach links abgewiesen und kam seitlich auf dem linken Fahrstreifen der Ausfahrt zum stehen. Infolgedessen kollidierte ein weiterer PKW mit dem verunfallten Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine konnte eine Kollision ebenfalls nicht mehr verhindern und touchierte ein unfallbeteiligtes Fahrzeug seitlich. Vier der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Drei der Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, konnten aber nach Abklärung in umliegenden Krankenhäusern wieder aus der ärztlichen Behandlung entlassen werden. Im Einsatz befanden sich neben der Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Montabaur, die freiwillige Feuerwehr Koblenz mit sieben Kräften, die Koblenzer Berufsfeuerwehr mit sieben Kräften, zwei Rettungswagen und die Autobahnmeisterei Heiligenroth. Es kam über mehrere Stunden hinweg zu entsprechender Staubildung.

