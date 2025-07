Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vier Tatverdächtige wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung auf Anträge der Staatsanwaltschaft Mannheim in U-Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Anträge der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen vier deutsche Männer im Alter von 22, 33, 45 und 54 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlages in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Am Sonntag, 06. Juli 2025, gegen 11:40 Uhr sollen die vier Tatverdächtigen die Wohnanschrift eines 30-jährigen Mannes in der Oppauer Straße in Mannheim aufgesucht und hierbei Baseballschläger mit sich geführt haben, um körperlich auf diesen einzuwirken. Unmittelbar nach dem Zusammentreffen hätten zunächst der 33-jährige und der 22-jährige Tatverdächtige mit den mitgeführten Baseballschlägern sowie Tritten auf den gesamten Körper des 30-Jährigen eingewirkt. Hierdurch sei der Geschädigte zu Boden gegangen und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren, was die vier Tatverdächtigen dazu veranlasst habe, gemeinsam auf den Geschädigten einzutreten und mit den Baseballschlägern zu traktieren. Nachdem der Geschädigte das Bewusstsein wiedererlangt habe, sei ihm die Flucht aus der Wohnung gelungen. Anwohnende hätten daraufhin den schwer verletzten Mann bemerkt, woraufhin die vier tatverdächtigen Männer von der Örtlichkeit geflüchtet seien.

Der Mann wurde durch die Angriffe schwer verletzt, wenngleich zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestand.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst der 22-Jährige am Tattag festgenommen werden. Umfassende Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten in der Folge zu dem 33-jährigen und dem 54-jährigen Tatverdächtigen, die nach Ermittlung der Aufenthaltsorte am 22. Juli 2025 und am 23. Juli 2025 durch Fahndungskräfte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim festgenommen werden konnten. Aufgrund des Ermittlungsdrucks stellte sich der bis dato flüchtige 45-jährige Tatverdächtige am 28. Juli 2025 schließlich der Polizei.

Die vier Tatverdächtigen wurden nach ihren jeweiligen Festnahmen dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim jeweils Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Die Männer wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell