POL-MA: Mannheim: Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am frühen Freitagnachmittag ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Sandhofen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte war in der Straße Riedspitze in Richtung Sandhofer Straße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er oder sie an der dortigen Ampel das Rotlicht. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 16-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg fuhr. Hierdurch stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr anschließend einfach davon. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

