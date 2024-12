Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Farbschmierereien von verfassungswidrigen Symbolen

Lingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter die Gebäudewand eines Discounters an der Waldstraße mit schwarzer Farbe beschmiert uns sich dabei auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafbar gemacht. Bereits bei Öffnung der Filiale am Samstagmorgen fiel den Mitarbeitern die Sachbeschädigung auf, die am späten Nachmittag dann der Polizei gemeldet wurde. Neben einem Zahlencode von Rechtsextremen wurde auch ein schwarzes Hakenkreuz an die weiße Fassade geschmiert. Nach der Tatortaufnahme am Samstagabend wird derzeit die Entfernung der öffentlich sichtbaren Symbole organisiert. Die Ermittlungen zur Straftat werden vom Polizeilichen Staatsschutz der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-87215 zu melden. /hue

