POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Solarpanel auf Autobahn verloren - Geschädigte gesucht

Dielheim (ots)

Ein 64-jähriger VW-Fahrer verlor am Dienstagmittag gegen 14 Uhr auf der A6 bei Dielheim in Fahrtrichtung Heilbronn ein Solarpanel, wodurch mindestens zwei nachfolgende Fahrzeuge beschädigt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge war das Panel auf dem Fahrzeugdach nicht ausreichend gesichert, weshalb es auf die Fahrbahn fiel. Die beiden nachfolgenden Autos, ein Renault sowie ein BMW, überfuhren das Solarpanel und wurden hierdurch stark beschädigt. An den Autos entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Da unklar ist, ob weitere Fahrzeuge durch das Panel beschädigt wurden, sucht die Autobahnpolizei Walldorf nach weiteren Geschädigten und bittet diese, sich unter der Nummer 06227/35826-0 zu melden.

