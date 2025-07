Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr stellte eine Autobesitzerin fest, dass die Seitenscheibe ihres BMWs, welcher in der Tiefgarage der Neckarpromenade abgestellt war, von einer unbekannten Täterschaft eingeschlagen wurde. Die Frau stellte den BMW bereits am 19.07.2025 auf dem dortigen Stellplatz ab. Nach jetzigen Ermittlungsstand wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro. Da unklar ist, ob die Täterschaft während der Tatausführung durch mögliche Zeugen gestört wurden, bittet das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt darum, mögliche Hinweise zur Täterschaft oder zum Tatzeitpunkt unter der Nummer 0621/3301-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell