POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall - Hundehalter bedroht Unfallbeteiligte und haut ab - Zeugenaufruf

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein freilaufender Hund am Dienstagabend in Rauenberg. Der Hundehalter bedrohte die weiteren Unfallbeteiligten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren waren gegen 20 Uhr vorschriftswidrig gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Radweg am Tierpark in Richtung des Eingangs zum Tierpark unterwegs. In einer Kurve kam ihnen ein unangeleinter Hund entgegen, dem die beiden nicht mehr ausweichen konnte, weshalb sie mit ihm zusammenstießen. Hierdurch stürzten die beiden Jugendlichen zu Boden und zogen sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Als die beiden am Boden lagen, kam der Hundehalter hinzu, ging aber einfach weiter. Die zwei Jungen rappelten sich auf, folgten dem Mann und wollten ihn zur Rede stellen. Dieser jedoch ballte nur seine Hand zur Faust und drohte den Jugendlichen, dass er ihnen "auf die Schnauze" haue, sollten sie nicht weggehen. Anschließend lief er mit seinem Hund in unbekannte Richtung davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 60 Jahre alt - Kurze, graue Haare - Blaue Langarmjacke - Hatte einen kleinen schwarz-weißen Hund mit etwas längerem Fell dabei

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Unfallflucht und Bedrohung gegen den Hundehalter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

