POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Kellerbrand am Dienstagnachmittag in Eberbach wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Brands in der Straße Am Schlüsselacker alarmiert. Dort war in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein ...

mehr