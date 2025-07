Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand - zwei leichtverletzten Personen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Kellerbrand am Dienstagnachmittag in Eberbach wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Brands in der Straße Am Schlüsselacker alarmiert. Dort war in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein Wäschetrockner in Brand geraten. Eine 33-jährige Hausbewohnerin hatte starke Rauchentwicklung im Keller des Anwesens bemerkt. Sie entdeckte den Trockner, aus dem bereits Flammen schlugen. Sie konnte mithilfe eines 42-jährigen Anwohners das Gerät mit einem Feuerlöscher vollständig löschen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach, die mit 4 Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort kamen, wurde das Anwesen gelüftet und das defekte Gerät vor die Tür gestellt.

Die beiden Hausbewohner, die den Brand gelöscht hatten, erlitten leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner kamen nicht zu Schaden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ist ein technischer Defekt an dem Wäschetrockner als Brandursache wahrscheinlich. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die weiteren Brandermittlungen durch das Polizeirevier Eberbach dauern an.

