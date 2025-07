Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte gegen 02:50 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei E-Scooter, die hintereinander auf der Rohrbacher Straße in Richtung Heidelberg-Rohrbach unterwegs waren. Bereits beim Herantreten an die beiden Fahrer nahm die Streife einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Einer der beiden, ein 19-Jähriger, trug eine offene Weinflasche in der Hosentasche. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,1 Promille. Der andere Fahrer im Alter von 18 Jahren war mit fast 1,4 Promille noch stärker alkoholisiert. Beide mussten mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Zwar waren die jungen Männer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass die Polizei keinen Führerschein sicherstellte, jedoch erging in beiden Fällen eine Meldung über die Trunkenheitsfahrten an die Führerscheinstelle.

Der 19-Jährige und der 18-Jährige müssen sich nun als Fahrer eines Kraftfahrzeugs wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Darüber hinaus müssen sie mit möglichen Konsequenz bei einem Erwerb der Fahrerlaubnis rechnen.

