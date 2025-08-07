PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer beleidigt Frau

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025), gegen 16:10 Uhr, informierte eine 23-jährige Autofahrerin die Polizei, nachdem sie durch einen 61-jährigen, augenscheinlich betrunkenen Autofahrer beleidigt worden sei. Die Frau wollte zuvor am Fahrbahnrand des Nordrings vor dem Fahrzeug des 61-Jährigen einparken, als dieser sein Fahrzeug nach vorne fuhr, um den Parkvorgang zu verhindern. Im Anschluss beleidigte er die junge Frau. Durch Polizeikräfte wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 61-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

