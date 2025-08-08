Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (06.08.2025, gegen 4:30 Uhr) und Donnerstag (07.08.2025, gegen 5:30 Uhr), schlugen Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Autos in der Georg-Herwegh-Straße (nahe Einmündung Ludwig-Börne-Straße) ein. Ob etwas aus dem Auto entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

