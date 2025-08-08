PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 05.08.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstagvormittag ihre Meldeadresse. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

   - ca. 158 cm groß
   - schlanke Statur
   - schwarze, lange Haare
   - trägt eine feste Zahnspange
   - Leberfleck rechte Wange/Schläfe
   - trägt einen Nasenpiercing
   - bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen Mantel

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/95MgN9w

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:15

    POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Bus und Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (07.08.2025), gegen 16:15 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer den Vorrang eines Linienbusses beim Auffahren auf die Zollhofstraße (nahe Rheinuferstraße). Der Linienbus wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen, als ein zuvor parkendes Auto auf die Zollhofstraße auffuhr, ohne den Bus zu beachten. Daher musste der Bus stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:14

    POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (06.08.2025, gegen 4:30 Uhr) und Donnerstag (07.08.2025, gegen 5:30 Uhr), schlugen Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Autos in der Georg-Herwegh-Straße (nahe Einmündung Ludwig-Börne-Straße) ein. Ob etwas aus dem Auto entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:02

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-Jährigen

    Speyer (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 28.07.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6085452 Der am 26.07.2025 als vermisst gemeldete 11-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren