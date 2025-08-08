Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 05.08.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstagvormittag ihre Meldeadresse. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

- ca. 158 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze, lange Haare

- trägt eine feste Zahnspange

- Leberfleck rechte Wange/Schläfe

- trägt einen Nasenpiercing

- bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen Mantel

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/95MgN9w

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell