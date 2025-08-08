POL-PPRP: Autofahrerin bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagmorgen (07.08.2025, gegen 6:15 Uhr) kam es an der Kreuzung Sternstraße/Hohenzollernstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto. Der 37-jährige Lkw-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Autos. Durch den Zusammenstoß wurde die 28-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Das Auto der Frau wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.
