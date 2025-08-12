Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: zwischen 11.08.2025, 21.30 Uhr und 12.08.2025, 03.27 Uhr; Eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Dazu kam es in der Nacht zu Dienstag, gegen 03.27 Uhr. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise in das Auto und durchwühlten es. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell