Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) In der Nacht zu Samstag haben sich zwei Autofahrer Ärger mit der Polizei eingehandelt.

So erhielten die Beamten am späten Freitagabend gegen 23.50 Uhr Kenntnis über den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Dazu hatte man der Leitstelle einen auffällig fahrenden Renault gemeldet. An der Kanalstraße konnte die Polizei schließlich den Pkw und dessen Fahrerin, eine 49-jährige Frau aus Bad Oeynhausen, überprüfen. Dabei festigte sich der Verdacht einer mutmaßlichen Alkoholisierung, sodass der Frau auf der Wache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde ihr Führerschein einbehalten.

Ebenfalls ins Visier der Gesetzeshüter geriet gegen 1.40 Uhr ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer aus dem Kreis Herford. Im Rahmen seiner Kontrolle an der Ecke Eidinghausener Straße / Mindener Straße ergaben sich den Polizisten Hinweise eines BtM-Konsums. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner bemerkten die Beamten Fälschungsmerkmale an dem vorderen Nummernschild sowie an der TÜV-Plakette. Beide Fahrzeugführer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell