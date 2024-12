Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet nach Platzverweis vor Polizei

Minden (ots)

(SN) Ein wie sich später herausstellte offenbar psychisch kranker Mann hat in der Nacht zu Freitag einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Dazu hatte der Mann die Polizei über eine angeblich bevorstehende Schlägerei in einem Restaurant in der Innenstadt informiert. Als die Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, stieg der angespannt wirkende 58-jährige Anrufer nach Erhalt eines Platzverweises in seinen Pkw und fuhr mit aufheulendem Motor zügig davon.

Das von ihm gezeigte auffällige Verhalten nahmen die Beamten zum Anlass, dem flüchtigen Pkw zu folgen. Die Fahrt endete nach offenbar halsbrecherischer Fahrweise des Mannes, als er aus dem Auto sprang und in den Versorgungstrakt eines Hotels flüchtete. Versteckt in einer Umkleidekabine konnte er schließlich von den Polizisten gestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Weil sich dabei Hinweise zu einer psychischen Erkrankung andeuteten, erfolgte nach entsprechender Kontaktaufnahme mit dem Ordnungsamt die Einweisung in eine Fachklinik. Wegen seines Fahrverhaltens erwartet den Mann nun eine Strafanzeige. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Zeugen, denen gegen 1.30 Uhr im Bereich Klausenwall / ZOB ein schnellfahrender weißer Seat aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 im zuständigen Verkehrskommissariat Minden zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen.

