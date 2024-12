POL-MI: Fahrerflucht: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Hille (ots) - (SN) Bisher Unbekannte haben am vergangenen Freitag in der "Von-Oeynhausen-Straße" drei Autos aufgebrochen. Dazu zertrümmerten die Täter im Zeitraum 19.15 Uhr bis 21.45 Uhr eine oder mehrere Fahrzeugscheiben an einem roten Mazda, einem schwarzen Opel und einem schwarzen VW. Aus den an der Verbundschule stehenden Autos entwendeten sie anschließend jeweils eine Handtasche mit Wertsachen. Wer Angaben zu den Autoknackern machen kann, der wird gebeten, sich ...

