Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Hochparterre-Wohnung

Bergisch Gladbach (ots)

In der Höffenstraße in Stadtteil Paffrath sind bislang unbekannte Täter in eine Hochparterre-Wohnung im einem Mehrfamilienhaus eingebrochen.

Sonntagmittag (28.01.) wurde die Polizei von einem Nachbarn des Geschädigten zur Höffenstraße gerufen, der die Tat bemerkt hatte.

Um kurz vor 12:00 Uhr war dem Zeugen ein aufgehebeltes Fenster der Wohnung aufgefallen, was am Vortag gegen 19:00 Uhr noch unversehrt war. In der Wohnung wurden offensichtlich Schränke durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte bisher aufgrund der Abwesenheit des Geschädigten noch nicht ermittelt werden.

Bei Täterhinweisen wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell