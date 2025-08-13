PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Schwer verletzt nach Alleinunfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Kotten Büsken;

Unfallzeit: 12.08.2025, 17.40 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke verletzte sich am Dienstagabend ein 72-jähriger Borkener. Der Mann befuhr gegen 17.40 Uhr die Nordvelener Straße in Richtung Borken-Weseke. Im Kreisverkehr Nordvelener Straße/Kotten Büsken beabsichtigte er, die Gegenfahrbahn zu überqueren, um auf den Geh- und Radweg in Richtung Kotten Büsken zu gelangen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Dreirad-Pedelec und stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

