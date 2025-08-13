POL-BOR: Borken-Weseke - Schwer verletzt nach Alleinunfall
Borken (ots)
Unfallort: Borken-Weseke, Kotten Büsken;
Unfallzeit: 12.08.2025, 17.40 Uhr;
Bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke verletzte sich am Dienstagabend ein 72-jähriger Borkener. Der Mann befuhr gegen 17.40 Uhr die Nordvelener Straße in Richtung Borken-Weseke. Im Kreisverkehr Nordvelener Straße/Kotten Büsken beabsichtigte er, die Gegenfahrbahn zu überqueren, um auf den Geh- und Radweg in Richtung Kotten Büsken zu gelangen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Dreirad-Pedelec und stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (sb)
