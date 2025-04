Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Bonn (ots)

Zwei Streifenteams der Bonner City-Wache haben in der Nacht zu Donnerstag (24.04.2025) nach einem Diebstahlsdelikt einen Mann (31) vorläufig festgenommen. Er soll zuvor mit seiner Partnerin (32) Werkzeug, eine Starthilfebox sowie ein Navigationsgerät aus einem geparkten Auto gestohlen haben, welches in Folge eines Notfalls unverschlossen in der Nähe des Marienhospitals zurückgelassen worden war.

Gegen 23:55 Uhr hatte der Geschädigte die beiden Personen in bzw. an seinem Pkw bemerkt und angesprochen. Als beide flüchteten, nahm der Mann die Verfolgung auf und bat einen vorbeifahrenden Autofahrer (24), die Polizei zu rufen. Dieser beobachtete kurz darauf, wie die Frau an der Trierer Straße in Höhe des Clemens-August-Platzes in einen Bus stieg. Der Mann hielt den Bus an, woraufhin die 32-Jährige wieder ausstieg und unmittelbar darauf von eintreffenden Polizeibeamten kontrolliert wurde. Wenig später erschien auch der 31-Jährige am Kontrollort. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes konnten die zuvor aus dem Pkw entwendeten Gegenstände sichergestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass sich Diebesgut aus weiteren Straftaten in der Wohnung der 32-Jährigen in Beuel befindet. Bei der folgenden Durchsuchung konnten Gegenstände sichergestellt werden, die nach bisherigen Ermittlungen aus Straftaten stammen.

Da der 31-Jährige zurückliegend bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernahm. Die 32-Jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Am Donnerstagvormittag konnte auch der 31-Jährige das Polizeipräsidium wieder verlassen, da sich nach weiteren Ermittlungen und einer Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft für ihn keine Haftgründe ergaben. Gegen beide Personen wird nun weiter ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell