Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mehrere Fahrzeuge durch Mähdrescher beschädigt und geflüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Wichumer Straße;

Unfallzeit: 12.08.2025, 20.40 Uhr;

Vier Fahrzeuge beschädigt hat ein unbekannter Fahrer eines Mähdreschers in Heek. Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr standen die geparkten Autos auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn der Wichumer Straße. Ein schwarzer Hyundai i30, ein schwarzer Audi A4 und ein schwarzer VW Passat weisen Dellen und Lackschäden jeweils an der rechten Fahrzeugseite auf. Bei einem grauen Opel Vivaro B wurde zudem das Spiegelglas des Außenspiegels aus der Halterung gebrochen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Kläranlage, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Laut Zeugenaussage befanden sich auf dem Mähdrescher zwei Personen. Einer davon sei ca. 30 Jahre alt und der Andere sei etwas jünger gewesen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

