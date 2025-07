Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (238/2025) Auf Parkbank am Geschlechtsteil manipuliert - Polizei Göttingen fahndet nach unbekanntem Exhibitionisten

Göttingen (ots)

Göttingen, Sandweg, dortiger Kiessee

Freitag, 4. Juli 2025, gegen 08.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei in Göttingen fahndet nach einem unbekannten jungen Mann, der sich am Morgen des 4. Juli (Freitag) auf einer Parkbank am Göttinger Kiessee teilweise entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 08.50 Uhr.

Eine vorbeikommende Joggerin wurde auf das Verhalten des Mannes aufmerksam und teilte ihre Beobachtung einer weiteren Zeugin mit. Letztlich konnte sich der etwa 20-Jährige unerkannt entfernen. Er soll schwarzes, dichtes, kurzes Haar und eine sportliche Figur gehabt haben. Zur getragenen Bekleidung sind eine dunkle Hose und ein dunkelblaues T-Shirt bekannt.

Eine nach dem Flüchtigen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei Göttingen hat Ermittlungen wegen einer Exhibitionistischen Handlung (§ 183 Strafgesetzbuch) eingeleitet.

Wer den Gesuchten am besagten Morgen am Göttinger Kiessee gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell