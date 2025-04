Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Eingeschlagene Seitenscheibe

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Hönningen an einem Transporter die Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in einem Innenhof. Der Eigentümer bemerkte den Schaden erst am Montagmorgen und meldete den Schaden bei der Polizei in Linz. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Zeugen die Hinweisen zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

