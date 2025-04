Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Urbach (ots)

Am Morgen des 14.04.2025 ereignete sich auf der L266 zwischen Urbach und Linkenbach ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Renault Transporter befuhr die L266 in Fahrtrichtung Linkenbach und geriet aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Hier musste zunächst ein entgegenkommender LKW in den Straßengraben ausweichen bevor es sodann zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem ebenfalls entgegenkommenden PKW VW Golf und dem Transporter gekommen ist. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen leichtverletzt und der Fahrer des Transporters wurde schwerverletzt. Die Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz waren neben dem DRK auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Puderbach und Dernbach sowie die Straßenmeisterei Dierdorf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L266 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell