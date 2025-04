Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: aufgebrochener Opferstock

Rothe Kreuz (ots)

Am Sa. 12.04.25 erhielt die Polizei in Linz Kenntnis darüber, dass der Opferstock der Dorfkapelle in Rothe Kreuz aufgebrochen wurde. die Spenden in unbekannter Höhe wurden entwendet. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich auf mehrere Wochen. Die Beamten sicherten die Spuren vor Ort. Die Polizei Linz bittet nun um mögliche Hinweise.

