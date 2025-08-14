Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße; Unfallzeit 13.08.2025, zwischen 07.50 Uhr und 14.00 Uhr; Einen grauen Opel Corsa angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand Mittwochvormittag zwischen 07.50 Uhr und 14.00 Uhr auf einem Schotterparkplatz gegenüber einer Gasstätte an der Raesfelder Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Stoßstange hinten und vorne linksseitig und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

