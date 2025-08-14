PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße; Unfallzeit 13.08.2025, zwischen 07.50 Uhr und 14.00 Uhr; Einen grauen Opel Corsa angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand Mittwochvormittag zwischen 07.50 Uhr und 14.00 Uhr auf einem Schotterparkplatz gegenüber einer Gasstätte an der Raesfelder Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Stoßstange hinten und vorne linksseitig und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

