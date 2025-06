Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seniorin beraubt

Suhl (ots)

Freitagmittag gegen 11:10 Uhr lief eine 80-Jährige auf einem gemähten Wiesenweg neben der Bundesstraße in der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Ein Mann näherte sich ihr von hinten und griff nach ihrer Tasche. Die Frau versuchte diese mit beiden Händen festzuhalten, was jedoch misslang. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in die nahegelegene Gartenanlage. Ein Zeuge hörte die Hilferufe der Frau und verständigte die Polizei. In der Handtasche befanden sich neben mehreren hundert Euro Bargeld auch die Schlüssel sowie die Bankkarte und der Personalausweis der 80-Jährigen. Der Täter kann wie folgt beschreiben werden: -etwa 20-25 Jahre alt -schlank -schwarze Haare. Er war mit einer kurzen dunklen Hose und einem dunklem T-Shirt sowie dunklen Turnschuhen bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Raub aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib der Handtasche geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0151657/2025 zu melden.

