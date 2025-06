LPI-SHL: Bus gestreift und weitergefahren

Bad Liebenstein (ots) - Dienstagmittag kam eine 58-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein ab. Sie prallte gegen einen Mülleimer und einen Baum, ihr Auto kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

