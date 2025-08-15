PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Geteilte Pressemitteilung | POL-MG: Ermittlungskommission - Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge: Sieben vorläufige Festnahmen - Drei Tatverdächtige in U-Haft

Krefeld (ots)

Am Mittwochmorgen, 13. August, hat die Polizei Mönchengladbach während eines Durchsuchungseinsatzes im Rahmen eines Rauschgift-Ermittlungsverfahren, sechs Männer (20, 22, 25, 28, 28 und 36 Jahre alt) und einen Jugendlichen (17 Jahre alt) vorläufig festgenommen. Außerdem stellten sie Betäubungsmittel, Cannabis, Kokain und Heroin in nicht geringen Mengen sicher. Bei den Durchsuchungen in fünf Objekten in Mönchengladbach und vier in Krefeld entdeckten die Ermittler unter anderem eine als Lager genutzte Garage und eine im Aufbau befindliche Cannabisplantage. Zudem stellten die Beamten in einigen Objekten auch Schlagwaffen und hohe Summen Bargeld sicher, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen. Die Polizei verschaffte sich zum Teil gewaltsam Zugang zu den durchsuchten Objekten. Es kam dabei zu Sachschäden; verletzt wurde niemand. An dem groß angelegten Einsatz waren neben einer Vielzahl von Kriminalbeamten der Polizeibehörden Mönchengladbach und Krefeld auch Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei beteiligt. Am Donnerstag, 14. August, führten die Ermittler drei der vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 17, 20 und 28 Jahren einem Haftrichter vor. Er folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft gegen die Männer wegen Unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

