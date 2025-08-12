Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (11. August 2025) ereignete sich um 10:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Sankt-Anton-Straße, bei dem ein Pkw und ein Motorrad kollidierten. Beide Fahrzeuge fuhren zuvor vom Ostwall in Richtung Sankt-Töniser Straße. Als der 35-jährige Fahrer des Pkw auf Höhe der Schwambornstraße wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 64-jährigen Motorradfahrer. Dadurch verlor der 64-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt - die 35-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Sankt-Anton-Straße zwischen der Friedrichstraße und dem Westwall für etwa eine Stunde gesperrt.

(142)

