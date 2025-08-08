Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub auf Spielhalle - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Am heutigen Morgen (8. August 2025) kam es gegen kurz nach 7 Uhr zu einem Raub in einer Spielhalle in der Krefelder Innenstadt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen forderten vier Männer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchteten sie mit der Tatbeute in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus. Drei der vier Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte bei der Festnahme von einem Diensthund der Polizei Duisburg. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld vorgeführt worden. Dieser hat antragsgemäß Haftbefehle gegen diese erlassen. Die Fahndung nach dem vierten Tatverdächtigen sowie die Ermittlungen dauern an. (140)

