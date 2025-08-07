Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei illegale Kfz-Rennen gestoppt

Krefeld (ots)

Am Mittwochabend (6. August 2025) führte die Polizei Krefeld eine Standkontrolle auf der St.-Töniser-Straße durch. Gegen 20:50 Uhr fiel den Beamten ein Kleinkraftrad auf, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, ignorierte der 20-jährige Mann die Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Gutenbergstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen auf dem Südwall anhalten. Da der 20-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß, wurde das Kleinkraftrad vor Ort sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Während der Kontrolle, gegen 21:45 Uhr, fiel den Beamten ein hochmotorisierter Pkw auf, der mehrfach an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug stark in einer Tempo-30-Zone und ließ den Motor aufheulen. Die Polizei nahm erneut die Verfolgung auf und konnte den 24-jährigen Fahrer auf dem Ostwall anhalten. Auch sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden sichergestellt. Auch Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und er muss sich nun wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen verantworten. (137)

