Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub am Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Montagmorgen (4. August 2025) kam es am Hauptbahnhof zu einem Raubdelikt. Gegen 2:45 Uhr näherte sich der unbekannte Täter dem Geschädigten von hinten und entriss ihm seinen Brustbeutel. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute in Richtung Kölner Straße. Der 67-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: Er sei etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, habe eine schlanke Statur und schwarze Haare. Er habe einen dunklen Hauttyp und ein afrikanisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat habe er ein gelbes Oberteil und eine kurze rote Hose getragen. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (135)

